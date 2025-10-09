قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
رياضة

ده مكاننا الطبيعي.. سمير كمونة يعلق على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

هنأ سمير كمونة، لاعب منتخب مصر السابق، الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم على التأهل إلى كأس العالم.

وقال كمونة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «ألف مبروك لمنتخبنا، والفرحة كبيرة جدًا، وكلنا مبسوطين لصعود المنتخب إلى كأس العالم، والفرحة كبيرة جدًا، وده مكاننا الطبيعي، ومصر بلد الحضارة، وعندنا محمد صلاح من أفضل 4 لاعبين على مستوى العالم».

وأضاف: «الصعود صعود جماعي، وكل الناس والإعلام المصري كان داعمًا لمنتخبنا الوطني، وإحنا بلد جميلة في كل المجالات».

وتابع: «الجهاز الوطني قيمته كبيرة جدًا، وكابتن حسام حسن كان أحسن لاعب كرة في إفريقيا، ورجل وطني، ومصر ولادة، وطول ما فيه مصري هيكون فيه نجاح، وبنقول قدام العالم كله إن جهازًا فنيًا مصريًا وصل مصر إلى كأس العالم».

ومن جانبه قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق: «مبروك لمنتخب مصر، ومحمد صلاح ربنا بيديه كل حاجة حلوة لأنه مخلص ومحترم وصافي النية، ومحمد صلاح قدم أداءً متميزًا توج بالتأهل إلى كأس العالم».

سمير كمونة كأس العالم الشعب المصري محمد صلاح حسام حسن هشام يكن

