ده مكاننا الطبيعي.. سمير كمونة يعلق على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

هنأ سمير كمونة، لاعب منتخب مصر السابق، الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم على التأهل إلى كأس العالم.

وقال كمونة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «ألف مبروك لمنتخبنا، والفرحة كبيرة جدًا، وكلنا مبسوطين لصعود المنتخب إلى كأس العالم، والفرحة كبيرة جدًا، وده مكاننا الطبيعي، ومصر بلد الحضارة، وعندنا محمد صلاح من أفضل 4 لاعبين على مستوى العالم».

وأضاف: «الصعود صعود جماعي، وكل الناس والإعلام المصري كان داعمًا لمنتخبنا الوطني، وإحنا بلد جميلة في كل المجالات».

وتابع: «الجهاز الوطني قيمته كبيرة جدًا، وكابتن حسام حسن كان أحسن لاعب كرة في إفريقيا، ورجل وطني، ومصر ولادة، وطول ما فيه مصري هيكون فيه نجاح، وبنقول قدام العالم كله إن جهازًا فنيًا مصريًا وصل مصر إلى كأس العالم».

ومن جانبه قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق: «مبروك لمنتخب مصر، ومحمد صلاح ربنا بيديه كل حاجة حلوة لأنه مخلص ومحترم وصافي النية، ومحمد صلاح قدم أداءً متميزًا توج بالتأهل إلى كأس العالم».