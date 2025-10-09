وزير الرياضة: هدفنا نتائج إيجابية بالمونديال.. والدولة تدعم الأبطال في كل الألعاب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التوجيه في المرحلة المقبلة بعد تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، هو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، والعمل على معالجة أي سلبيات استعدادًا للمشاركة التاريخية المقبلة.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت":"تأهل المنتخب إنجاز كبير يسعد كل المصريين، فالكرة دائمًا ما تُحسن المزاج العام للشعب، كونها اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، لكننا نحرص أيضًا على دعم بقية الألعاب التي تحقق نتائج مميزة باسم مصر."

وأضاف:"نعمل على الاستمرار في تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب، ونتمنى أن نحتفل مع المنتخب الوطني يوم 12 أكتوبر في استاد القاهرة وسط الجماهير المصرية، فهذه لحظة تستحق أن يعيشها الجميع."

وتحدث وزير الرياضة عن بعض الملفات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلاً:"نواجه بعض التحديات في ملف التجنيس، خاصة في الألعاب الفردية، لكن في الوقت نفسه هناك نماذج إيجابية للاعبين يحملون جنسيات أجنبية ويختارون تمثيل مصر بفخر."

وأشار إلى أن مصر تمتلك نخبة من اللاعبين المحترفين في مختلف الألعاب على أعلى مستوى، موضحًا:"لدينا لاعبون مصريون كبار في أكبر الأندية الأوروبية، مثل نجوم كرة اليد علي زين ويحيى الدرع، وهو ما يعكس التطور الكبير في منظومة الرياضة المصرية."

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تواصل دعمها الكامل لجميع الرياضيين:"الدولة المصرية توفر كل الإمكانيات المالية والتدريبية لأبطالها في الألعاب الفردية والجماعية، ونعمل على توسيع قاعدة الرعاة لضمان استدامة دعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجازات."