وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر الأول رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل لحظة فخر لكل أبناء الشعب المصري.



وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية:

"أهنئ الشعب المصري بالكامل على تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه. نحن فخورون بهذا الجيل والجهاز الفني الذي قاد الفراعنة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير."



وأضاف صبحي أن الأجواء الاحتفالية لم تقتصر على المصريين فقط، حيث أوضح أن الشعب المغربي أبدى سعادته بتأهل المنتخب المصري، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين.



“الشعب المغربي سعيد جدًا بتأهل المنتخب الوطني، وقد نقلت للاعبين والجهاز الفني تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على دعم الدولة الكامل للفريق خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.”

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالإشارة إلى وجود لائحة خاصة داخل وزارة الشباب والرياضة تنظم صرف مكافآت التأهل للاعبين والجهاز الفني تقديرًا لمجهودهم الكبير في تحقيق الحلم، مؤكدًا أن الجميع سيحصل على ما يستحقه من تكريم.