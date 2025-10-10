مايكل أوين يدافع عن محمد صلاح: الوقت كفيل بعودة مستواه الحقيقي

دافع النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، عن الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بعد الانتقادات التي طالت اللاعب في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع الفريق هذا الموسم.

ويعيش ليفربول فترة صعبة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وهي النتائج التي أثارت غضب الجماهير وألقت بظلالها على أداء الفريق بشكل عام.

وواجه محمد صلاح موجة من الانتقادات عقب تراجع معدله التهديفي، إذ لم يسجل سوى هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أحدهما من ركلة جزاء، وهو رقم لا يعكس مستوياته المعتادة خلال المواسم السابقة.

ورغم ذلك، يرى مايكل أوين أن الحديث عن تراجع صلاح مبالغ فيه، قائلاً في تصريحات لشبكة "Devdiscourse" الإنجليزية:"ندرك جميعًا أن هناك تراجعًا مؤقتًا، لكن محمد صلاح لاعب استثنائي وقد أثبت على مدار سنوات أنه من أكثر اللاعبين استقرارًا في الأداء."

وأضاف أوين:"لا أشعر بالقلق، فما زلنا في بداية الموسم، وصلاح قادر على العودة سريعًا. هو لاعب يتمتع بلياقة بدنية عالية وأخلاقيات احترافية مذهلة."

واختتم نجم ليفربول السابق حديثه مؤكدًا:"سيُذكر محمد صلاح كواحد من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، وبالتأكيد كأحد الأساطير في نادي ليفربول، وما يحدث الآن مجرد فترة عابرة.