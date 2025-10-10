رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت، الذي يمر بفترة صعبة مع النادي رغم النجاحات التي حققها منذ توليه المسؤولية خلفًا للألماني يورجن كلوب.



وتولى سلوت تدريب ليفربول في صيف 2024، وتمكن في موسمه الأول من قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن النتائج الأخيرة أثارت الجدل حول مستقبله بعد تعرض الفريق لـ ثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري، وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.



وأكدت الصحيفة أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل خطوات تجديد عقد المدرب الهولندي، حيث يتولى وكيل أعماله التفاوض مع مسؤولي النادي حول تمديد التعاقد الحالي، والذي يمتد لثلاث سنوات منذ توقيعه في مايو 2024.



ويرغب النادي في تجديد العقد قبل منتصف مدته الحالية لتفادي الدخول في الموسم المقبل والمدرب على أعتاب عامه الأخير، وهو ما تعتبره الإدارة "وضعًا محفوفًا بالمخاطر"، خاصة بعد الأزمة التي شهدها الفريق الموسم الماضي بشأن عقود محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، حين تأخر التجديد لهم حتى المراحل الأخيرة من الموسم.



يذكر أن إدارة ليفربول كانت قد منحت يورجن كلوب عقدًا جديدًا لمدة ست سنوات فقط بعد مرور تسعة أشهر على تعيينه، في خطوة مشابهة لتلك التي يخطط لها النادي الآن مع سلوت.

