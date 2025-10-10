مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات.

نشر مارسيل كولر عبر حسابه على انستجرام : “مبروك للمنتخب المصري التأهل لكأس العالم 2026، هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وروح الفريق والتصميم على مدى سنوات عديدة”.



وتابع: “تهنئة خاصة لجميع اللاعبين، والكادر التدريبي والدعم، والاتحاد، وكل من شارك وبالطبع للجماهير المصرية، التي تدعم فريقها دائمًا بشغف لا يصدق”.

وأكمل: “خلال فترة قضيتها مع الأهلي، كان لي شرف العمل مع العديد من هؤلاء اللاعبين. أبهرتني مهنيتهم وشغفهم وعقليتهم”.

وأتم: "هم يستمرون في تشكيل هذا الفريق اليوم لحظة عظيمة للكرة المصرية".

غيابات منتخب مصر عن لقاء غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تأكد غياب ثنائي خط وسط منتخب مصر، مروان عطية وحمدي فتحي، عن مواجهة غينيا بيساو المقبلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الغيني بيساو يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وجاء غياب الثنائي المصري بعد حصولهما على بطاقات صفراء خلال مواجهة جيبوتي الأخيرة، ليكمل كل منهما الإنذار الثاني له في مشوار التصفيات، ما يترتب عليه غيابهما بشكل رسمي عن المباراة المقبلة تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، سجل منها محمد صلاح هدفين، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث، ليضمن “الفراعنة” صدارة مجموعتهم مبكرًا دون انتظار الجولة الختامية.