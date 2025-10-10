أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟

أبدى حسام عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك ومنتخب مصر، تفاعله مؤخرًا مع الأنباء التي تتعلق بإمكانية انتقاله إلى الأهلي المصري في الفترة المقبلة.

يذكر أن المدافع الدولي مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد حتى صيف 2027، ولم يقم حتى الآن بتجديد عقده رسميًا مع الفريق الأبيض، مما زاد من الشائعات حول انتقاله إلى الأهلي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

تحدثت التقارير عن أن حسام عبد المجيد كان غاضبًا من الانتقادات التي وجهتها جماهير الزمالك له بعد مصافحته للاعبي الأهلي وعادل مصطفى، المدرب المساعد للفريق الأحمر، عقب مباراة القمة التي جرت في شهر سبتمبر الماضي. هذا الأمر أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

حقق فريق الأهلي، فوزا مهما بهدفين لهدف على الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، فيما سجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 71 وتريزيجيه في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد نقاطه بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يقتسم الصدارة حاليا مع الزمالك والمصري، إذ يتصدر الأخير ترتيب الدوري بفارق الأهداف.

هل ينتقل حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟

بحسب تقرير أذاعته قناة "أون سبورت" فإن حسام عبد المجيد قد عبر عن استغرابه من الهتافات التي وجهت ضده من قبل جماهير الزمالك بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري المصري.

وأكد عبد المجيد للمقربين منه أنه لم يرفض تجديد عقده مع الزمالك، ولكنه يعرب عن رغبته في الرحيل إلى أوروبا إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا، في إشارة إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وأوضح عبد المجيد أنه في حال عدم ورود عروض مناسبة له من أوروبا، فإنه لا يمانع في تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أنه لن ينتقل إلى الأهلي ولم يكن هناك أي تفاوض حقيقي مع المارد الأحمر حتى الآن.

هذا الموقف قد يطمئن بعض جماهير الزمالك، التي تشعر بالقلق من تكرار سيناريو انتقال لاعبين آخرين إلى الأهلي، مثلما حدث مع أحمد مصطفى "زيزو"، الذي انتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو الماضي.

تطورات تجديد عقد حسام عبدالمجيد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك بشأن تجديد عقد مدافعه حسام عبد المجيد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن إدارة الزمالك لم تتحرك حتى الآن لفتح ملف تجديد عقد عبد المجيد أو تعديله، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن إدارة النادي لم تعقد أي جلسات مع اللاعب لمناقشة مسألة التمديد، مضيفًا أن عقد عبد المجيد ما زال ممتدًا لموسمين، إلا أن اللاعب ينتظر تقديرًا ماليًا أفضل من الإدارة يتناسب مع ما يقدمه للفريق، خاصة وأن عقده الحالي ضعيف من الناحية المالية.