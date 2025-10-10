قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
أصل الحكاية

أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
أحمد أيمن

أبدى حسام عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك ومنتخب مصر، تفاعله مؤخرًا مع الأنباء التي تتعلق بإمكانية انتقاله إلى الأهلي المصري في الفترة المقبلة. 

يذكر أن المدافع الدولي مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد حتى صيف 2027، ولم يقم حتى الآن بتجديد عقده رسميًا مع الفريق الأبيض، مما زاد من الشائعات حول انتقاله إلى الأهلي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

تحدثت التقارير عن أن حسام عبد المجيد كان غاضبًا من الانتقادات التي وجهتها جماهير الزمالك له بعد مصافحته للاعبي الأهلي وعادل مصطفى، المدرب المساعد للفريق الأحمر، عقب مباراة القمة التي جرت في شهر سبتمبر الماضي. هذا الأمر أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك 

حقق فريق الأهلي، فوزا مهما بهدفين لهدف على الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، فيما سجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 71 وتريزيجيه في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد نقاطه بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يقتسم الصدارة حاليا مع الزمالك والمصري، إذ يتصدر الأخير ترتيب الدوري بفارق الأهداف.

هل ينتقل حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟

بحسب تقرير أذاعته قناة "أون سبورت" فإن حسام عبد المجيد قد عبر عن استغرابه من الهتافات التي وجهت ضده من قبل جماهير الزمالك بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري المصري. 

وأكد عبد المجيد للمقربين منه أنه لم يرفض تجديد عقده مع الزمالك، ولكنه يعرب عن رغبته في الرحيل إلى أوروبا إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا، في إشارة إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وأوضح عبد المجيد أنه في حال عدم ورود عروض مناسبة له من أوروبا، فإنه لا يمانع في تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أنه لن ينتقل إلى الأهلي ولم يكن هناك أي تفاوض حقيقي مع المارد الأحمر حتى الآن. 

هذا الموقف قد يطمئن بعض جماهير الزمالك، التي تشعر بالقلق من تكرار سيناريو انتقال لاعبين آخرين إلى الأهلي، مثلما حدث مع أحمد مصطفى "زيزو"، الذي انتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو الماضي.

تطورات تجديد عقد حسام عبدالمجيد 

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك بشأن تجديد عقد مدافعه حسام عبد المجيد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن إدارة الزمالك لم تتحرك حتى الآن لفتح ملف تجديد عقد عبد المجيد أو تعديله، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن إدارة النادي لم تعقد أي جلسات مع اللاعب لمناقشة مسألة التمديد، مضيفًا أن عقد عبد المجيد ما زال ممتدًا لموسمين، إلا أن اللاعب ينتظر تقديرًا ماليًا أفضل من الإدارة يتناسب مع ما يقدمه للفريق، خاصة وأن عقده الحالي ضعيف من الناحية المالية.

حسام عبد المجيد الزمالك الأهلي مباراة الأهلى والزمالك ترتيب الدوري المصري

