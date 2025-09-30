أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن حقيقة ما تردد من أنباء بشأن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي بعد لقاء القمة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. كل ما تردد عن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح ولم يتحدث معه أي مسئول نهائيا".



علق الناقد الرياضي عمرو الدردير ، علي تهنئة حسام عبد المجيد للأهلي بعد فوزه في مباراة القمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي .



وشارك الدردير ، صور حسام عبد المجيد و هو يهنئ الأهلي وعلق عليها : "أنت بتعمل ايه يا حسام بتباركلهم هو في ايه ياجدعان".



فوز الأهلي



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.