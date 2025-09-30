قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح

أحمد حسن : كل ما تردد عن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
أحمد حسن : كل ما تردد عن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن حقيقة ما تردد من أنباء بشأن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي بعد لقاء القمة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. كل ما تردد عن غضب إدارة الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح ولم يتحدث معه أي مسئول نهائيا".


علق  الناقد الرياضي عمرو الدردير ، علي تهنئة حسام عبد المجيد للأهلي بعد فوزه  في مباراة القمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي .
 
وشارك الدردير ، صور حسام عبد المجيد و هو يهنئ الأهلي وعلق عليها : "أنت بتعمل ايه يا حسام بتباركلهم هو في ايه ياجدعان".


فوز الأهلي


حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم  في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.

الإعلامي أحمد حسن الأهلي القمة الزمالك حسام عبد المجيد تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي لقاء القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

مبيعرفش يعوم.. مصرع عامل غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد