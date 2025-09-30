بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" مصدر ..زيزو جاهز للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة".

وقد وجه أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي رسالة للجمهور بعد الفوز على الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز.

وكتب زيزو عبر ستوري حسابه على انستجرام: “مبروك يا أبطال”.

ووجه زيزو رسالة لزميله بالفريق حسين الشحات، وكتب: “جسمه صغير ولكن نينجا”.

بينما علق على هدف تريزيجيه وكتب زيزو: “تشكر يا كريزدية”.