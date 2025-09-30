فرج عامر عن مباراة الأهلي والزمالك: قمة حسين الشحات

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه بـ أداء اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في مباراة القمة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الشحات هو رجل قمة الاعلي والزمالك مساء امس ، بصراحة هذة القمة هي قمة الشحات".

وحصد حسين الشحات جائزة رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الشحات الجائزة بعد نجاحه في تغيير سير المباراة بتسجيل هدف وتسببه في ركلة جزاء للنادي الأهلي نحج تريزيجيه في ترجمتها لهدف الفوز بالمباراة.

فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.