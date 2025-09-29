بعد هدف التعادل.. كهربا يوجه رسالة إلى حسين الشحات

وجه محمود كهربا لاعب القادسية رسالة الي حسين الشحات بعد احرازه الهدف الاول في مباراة الزمالك

ونشر كهربا صور ل هدف حسين الشحات عبر حسابه الشخصي انسجرام وعلق قائلا : نينجا



أحرز حسين الشحات هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك في الللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي لتصبح نتيجة المباراة 1-1.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.