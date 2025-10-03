قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
رياضة

غموض يحيط بمستقبل حسام عبد المجيد مع الزمالك

منتصر الرفاعي

يظل موقف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غامضًا بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم تبقي موسمين في عقده الحالي، وسط أنباء عن تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك لم تفتح حتى الآن ملف تجديد عقد اللاعب، مشيرًا إلى أن راتبه الحالي لا يتناسب مع المستوى الفني المميز الذي يقدمه منذ تصعيده للفريق الأول، ولم يتم تحديد أي جلسة حتى الآن لبحث هذا الملف.

ويمتد عقد عبد المجيد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى خلاله مليونًا ونصف المليون جنيه سنويًا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى تعديل القيمة المالية للعقد بما يتماشى مع تصنيف الفئة الأولى داخل الفريق، وذلك لضمان استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا واستمراره مع النادي في المرحلة المقبلة.

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

