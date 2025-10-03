غموض يحيط بمستقبل حسام عبد المجيد مع الزمالك

يظل موقف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غامضًا بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم تبقي موسمين في عقده الحالي، وسط أنباء عن تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك لم تفتح حتى الآن ملف تجديد عقد اللاعب، مشيرًا إلى أن راتبه الحالي لا يتناسب مع المستوى الفني المميز الذي يقدمه منذ تصعيده للفريق الأول، ولم يتم تحديد أي جلسة حتى الآن لبحث هذا الملف.

ويمتد عقد عبد المجيد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى خلاله مليونًا ونصف المليون جنيه سنويًا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى تعديل القيمة المالية للعقد بما يتماشى مع تصنيف الفئة الأولى داخل الفريق، وذلك لضمان استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا واستمراره مع النادي في المرحلة المقبلة.