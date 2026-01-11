إصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تصادم سيارتين وإحداث إصابة سيدة حال وقوفها بجانب الطريق ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بكسر بالساق اليمنى")، وبسؤالها قررت أنه حال وقوفها بجانب الطريق بدائرة القسم فوجئت بقيام سيارة بالإصطدام بها محدثةً إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما وقت إرتكاب الواقعة (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) (موظفة – مقيمة بدائرة القسم)، وتبين أنه حال سير قائد السيارة الأولى فوجئ بقيام الثانية بقطع الطريق والإصطدام به وحال محاولته مفاداتها إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إصطدامه بسيارة السيدة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما .





