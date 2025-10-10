قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة

حمزة شعيب

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة أعلى 20 لاعبًا من حيث الرواتب الأسبوعية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد النجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش بين الأسماء الأبرز.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح، جناح ليفربول، يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى أجرًا، إذ يتقاضى  460 ألف يورو أسبوعيًا، بعدما جدد عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2027.

وفي المقابل، جاء عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في المركز التاسع بقائمة الأعلى أجرًا، براتب أسبوعي يصل إلى 339 ألف يورو، بعد انتقاله إلى صفوف بطل إنجلترا قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند القائمة كأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي أجرًا، إذ يتجاوز راتبه الأسبوعي 600 ألف يورو مع مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب أول 10 لاعبين في القائمة على النحو التالي:
1.إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – أكثر من 600 ألف يورو أسبوعيًا
2. محمد صلاح – ليفربول – 460 ألف يورو أسبوعيًا
3.كاسيميرو – مانشستر يونايتد – 400 ألف يورو أسبوعيًا
4. فيرجيل فان دايك – ليفربول – 400 ألف يورو أسبوعيًا
5. رحيم ستيرلينج – تشيلسي – 374 ألف يورو أسبوعيًا
6. برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد – 345 ألف يورو أسبوعيًا
7.ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد (معار إلى برشلونة) – 345 ألف يورو أسبوعيًا
8. برناردو سيلفا – مانشستر سيتي – 345 ألف يورو أسبوعيًا
9. عمر مرموش – مانشستر سيتي – 339 ألف يورو أسبوعيًا
10. كاي هافيرتز – آرسنال – أكثر من 321 ألف يورو أسبوعيًا

يُذكر أن صحيفة ماركا أشارت إلى أن صلاح لا يزال أحد أكثر اللاعبين استقرارًا من حيث الأجر في إنجلترا، بينما واصل مانشستر سيتي الهيمنة على القائمة بوجود ستة من لاعبيه ضمن المراكز العشرين الأولى.

