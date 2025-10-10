ياسر إدريس: فخورون بتفوقنا في تنظيم البطولات.. وبطولة العالم بالزعانف في الساحل الشمالي مختلفة

أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بنجاح تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة المقامة بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، مؤكدا أن إقامة البطولة في هذا الموقع الجديد تمثل خطوة مميزة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية في مختلف مدن مصر.

وأوضح إدريس أن مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في تنظيم البطولات الدولية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومدن رياضية متكاملة، مشيراً إلى أن ما تحقق في الساحل الشمالي يعكس صورة مشرفة أمام العالم ويؤكد المكانة التي وصلت إليها الرياضة المصرية.

كما أثنى على المستوى الفني الذي قدمه أبطال وبطلات المنتخب الوطني في البطولة، مشيرا إلى أن السباحة بالزعانف من الألعاب التي تحقق فيها مصر تفوقًا عالميًا واضحًا.

وتوقف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عند إنجاز البطلة سارة سمير التي توجت بثلاث ميداليات فضية في بطولة العالم لرفع الأثقال، مؤكدا أنها واحدة من أبرز النماذج المشرفة في الرياضة المصرية.

وقال إدريس إن حزن سارة بعد حصولها على ثلاث فضيات رغم الإنجاز الكبير يعكس معدن البطلة الحقيقية موضحا: قليلون هم من يشعرون بعدم الرضا رغم الفوز، لأنها تطمح دائمًا للأفضل وهذا النوع من الرياضيين هو الذي يصنع التاريخ.

كما وجه إدريس التهنئة إلى منتخب مصر لكرة القدم بعد التأهل إلى كأس العالم 2026، موكدا أن هذا الإنجاز يسعد كل المصريين، لكنه شدد على أهمية السعي لتقديم أداء قوي وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، قائلاً: نريد أن نرى المنتخب في أدوار متقدمة وأن ننافس الكبار كما اعتاد الجمهور المصري.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة سواء من حيث النتائج أو التنظيم، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد أولمبياد باريس 2024 شهدت طفرة واضحة في مختلف الألعاب بفضل دعم الدولة والجهود المستمرة من مؤسساتها الرياضية.

وحضر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فعاليات افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، المقامة بمدينة مارينا العلمين خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم.

وشهد رئيس اللجنة الأولمبية مراسم الافتتاح وسط أجواء مميزة تعكس قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات العالمية، كما قام بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في اللعبة، من بينهم الروسية آنا أرزناوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث أهداهما درع اللجنة الأولمبية المصرية تقديرًا لدورهما في دعم وتطوير اللعبة عالميًا وقام بتسليم الميداليات للفائزين بالميداليات في اليوم الأول للبطولة.