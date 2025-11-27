شوبير يشيد بـ موقف إدارة الزوراء العراقي تجاه النحاس

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بالتصرف الإنساني لإدارة نادي الزوراء العراقي عقب قرارها السريع بعودة المدير الفني عماد النحاس إلى القاهرة عقب تعرض نجله لحادث سير، مؤكدا أن النادي تحرك فور إبلاغه بالواقعة ووفّر كل التسهيلات اللازمة لسفر المدرب للاطمئنان على نجله.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر أثير أون سبورت أف أم أن الفريق العراقي حقق فوزا مهما أمس الأربعاء في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رغم غياب مدربه، وهو ما يعكس حالة التكاتف داخل النادي.

وأكد شوبير أن حالة نجل عماد النحاس مستقرة ومطمئنة ولا تشكل خطرا على حياته، داعيا بالشفاء العاجل وتمام العافية له، ومشيدا بروح الوفاء التي أظهرتها إدارة الزوراء في موقف يعكس قيمة العلاقات الإنسانية في الوسط الرياضي.