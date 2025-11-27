وزير الشباب: دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات قادرون باختلاف

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا تنسيقيًا صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لبحث دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات النسخة الجديدة من احتفالية «قادرون باختلاف».

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، والمهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن دمج الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف ذوي القدرات والهمم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم الدمج المجتمعي وتوفير بيئة مناسبة لتمكينهم، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى والفعاليات لضمان ظهور النسخة المقبلة بشكل يليق بحجم الاحتفالية.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والتجهيزات المطلوبة، إلى جانب الاتفاق على محاور العمل المشتركة بين الجهات المعنية لضمان خروج الحدث بالشكل الأمثل.