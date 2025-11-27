قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد سعي الوزارة لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أخبار البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدا لإعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها قريبا .


وتم خلال الاجتماع استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة والذى يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة اجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتنظم ايضا اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبا .

وقد أكد الدكتور سويلم على سعى الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمى المياه لدورها الهام فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها .

وأشار وزير الري لمجهودات الوزارة فى تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة فى تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى .

تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة

وأضاف وزير الري أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والابار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه ، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية .

وزير الموارد المائية والرى روابط مستخدمي المياه مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية المساقي الخصوصية الترع الفرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أرشيفية

اشتروا عقارات وأراضي.. 4 تجار مخدرات يغسلون 170 مليون جنيه

اسعاف - ارشيفية

العربية اتقلبت.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبوسمبل

المتهمون

15 طفلا .. الداخلية تلاحق عصابات التسول بالجيزة

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد