سلوت: صلاح ركيزة أساسية في الفريق.. والكرات الثابتة مفتاح حسم المباريات

أكد الهولندي، أرني سلوت، المدير الفني لليفربول أن النجم المصري، محمد صلاح، ما زال يمثل ركيزة أساسية في الفريق، رغم تراجع معدله التهديفي من اللعب المفتوح مقارنة بالمواسم الماضية، مشيرًا إلى أن طريقة لعب الخصوم ضد الريدز باتت أكثر تحفظًا مما صعّب من مهمة المهاجمين في التسجيل.

وقال سلوت ـ في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة ـ إن صلاح سجل في النصف الثاني من الموسم الماضي 12 هدفًا، كان نصفها من ركلات جزاء أو كرات ثابتة، موضحًا أن الفريق يعمل على إيجاد حلول هجومية جديدة، ومع زيادة الانسجام بين اللاعبين سيعود اللاعبون وفي مقدمتهم صلاح للتألق.

وأشاد المدرب بالحارس الجديد مامارداشفيلي بعد ظهوره الأول، مؤكدًا أنه تأقلم سريعًا وأثبت جودته العالية، كما تحدث عن المهاجم ألكسندر إيساك، موضحًا أنه يحتاج لمزيد من المباريات الكاملة لاكتساب الانسجام، لكنه أظهر بالفعل قدرات واعدة .

وأبدى سلوت قلقه من الكرات الثابتة بعد استقبال شباك ليفربول أربعة أهداف هذا الموسم من هذه المواقف، بينما لم يسجل الفريق أي هدف منها، في الوقت الذي سجل فيه تشيلسي أكثر من نصف أهدافه عن طريقها، مشددًا على ضرورة استعادة القوة في هذا الجانب.

ودافع المدرب عن إبراهيما كوناتيه بعد تعرضه لانتقادات بسبب بعض الأخطاء الفردية، مؤكدًا أن الحكم على مباراة كاملة من لقطة أو خطأ وحيد ليس منصفًا، مشيرًا إلى أن المدافع يقدم الكثير للفريق. وأوضح أن إشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن جاء بسبب الإصابات وأن اللاعب قدم مردودًا جيدًا رغم أنه ليس مركزه الأصلي.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج، مشيرًا إلى أن ليفربول مطالب بالرد بقوة بعد الإخفاقات الأخيرة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على صدارة الدوري.