الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، حيث سجل المعدن الأصفر صعودًا تدريجيًا في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، مواصلًا بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم

وأكدت مؤشرات السوق أن سعر الذهب اليوم ارتفع في بداية التعاملات مقارنة بتعاملات الأمس، مما يعكس اتجاهًا صعوديًا مستمرًا مدفوعًا بعوامل خارجية أبرزها الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسود الأسواق انتظارًا لأي قرارات جديدة تخص أسعار الفائدة الأمريكية، مع الاغلاق الحكومي.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي بيان تفصيلي حول سعر الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة لجميع الأعيرة:

سعر الذهب عيار 24: 6171.5 جنيهًا للبيع، و6142.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5657.25 جنيهًا للبيع، و5631 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5400 جنيه للبيع، و5375 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4628.5 جنيهًا للبيع، و4607.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3600 جنيه للبيع، و3583.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3085.75 جنيهًا للبيع، و3071.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 9: 2314.25 جنيهًا للبيع، و2303.5 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

واصل سعر الذهب اليوم في صورة الجنيه الذهب ارتفاعه ليسجل 43,200 جنيهًا للبيع و43,000 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت نحو 40 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأمس.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الاستثمار انتشارًا بين المصريين، لما يتميز به من سهولة في التداول والاحتفاظ بالقيمة في أوقات تقلب الأسعار.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار

أوضح تجار الصاغة أن زيادة سعر الذهب اليوم تعود إلى ارتفاع أوقية الذهب عالميًا، بجانب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض الأسواق الدولية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر كملاذ آمن.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا جديدًا لتصل إلى 4018.21 دولارًا للبيع و4016.71 دولارًا للشراء، بزيادة بلغت نحو 6.75 دولار عن تعاملات الأمس. 

ويُرجع الخبراء هذه الزيادة إلى التوقعات المتزايدة بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ما عزز الإقبال على الذهب في الأسواق الدولية.

تحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على الذهب

يراقب المستثمرون في بورصات الذهب العالمية عن كثب تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لتأثيرها المباشر على قيمة الدولار وبالتالي على أسعار المعدن النفيس، فكلما تراجع الدولار أمام العملات الأخرى، ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على السوق في مصر.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21

