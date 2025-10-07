قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب يصل إلى 6000 جنيه اليوم.. فيديو

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

الذهب 

ووصل سعر الذهب عيار 24 لأرقام قياسية تجاوزت الـ 6000 جنيه، وخاصة أن المتخصصين في الذهب يؤكدون أن الأسعار في منحنى تصاعدي خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4506 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5257 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 6008 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 42056 جنيها.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا :" أسعار الذهب الأن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموال فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".
 

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية، موضحًا أن سعر الأوقية اليوم تسجل 3884 دولار، وأن هذا السعر يعتبر مرتفع للغاية.

سعر الذهب عالميًا 2025

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
 

سعر الذهب في البورصات العالمية



ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعةً باستمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، وفشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

الفائدة وتذبذب الذهب

مع اعلان لجنة السياسات النقدية أمس تقليص سعر الفائدة في البنوك بمقدار 1% في المتوسط، تعرض سعر جرام الذهب للتراجع بمقدار 55 جنيها على الأقل ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب الذهب صدى البلد سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

عوض: انتهاء تشجير محور الشعراوي بالسيدة نفيسة وزراعة 18 ألف شجرة بكفر الشيخ والدقهلية| صور

التضامن الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي يدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مشاركته في معرض "تراثنا"

وزير الزراعة

وزير الزراعة يكشف سر التفوق المصري في الأرز: إنتاجية تصل إلى 5 أطنان للفدان

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد