عاجل
انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4461 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5225 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5971 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41800 جنيها.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

