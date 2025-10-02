أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4461 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5225 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5971 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41800 جنيها.