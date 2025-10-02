120 جنيها تراجعا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليسجل 41600 جنيها مقارنة 41720 جنيها أمس الأربعاء.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم نحو 5943 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 5448 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 5200 جنيه للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4457 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3467 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12ر اليوم الخميس

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2971 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 41600 جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 184844 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية نحو 3868.20 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:



معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.