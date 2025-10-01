قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بعد أول إغلاق حكومي أمريكي رسمي

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم تراجعه في البنك المركزي  لنحو  47.79 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات  اليوم الأربعاء  الأول من أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع. 

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي ليسجل 47.92 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  قناة السويس  لنحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(نكست، ،التنمية الصناعية) لنحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي،  قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، ميد بنك) ليسجل 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي) عند 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو  47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  كريدى أجريكول لنحو  47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

47.92 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.85 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

47.87 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار في مصر تراجعا اليوم بالتزامن مع  دخول الحكومة الفيدرالية الإمريكية في حالة إغلاق بعد فشل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في تمرير قانون إنفاق مؤقت، بينما يسعى الديمقراطيون لربط القانون بتمديد إعفاءات ضريبية للرعاية الصحية.

سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري بنوك القطاع الخاص بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد