بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى اخبار الخدمات.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في كريدي أجريكول   47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

