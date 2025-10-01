سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى اخبار الخدمات.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.