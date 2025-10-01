قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
اقتصاد

تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

وول ستريت- صورة أرشيفية
وول ستريت- صورة أرشيفية
أ ش أ

تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عقب دخول الحكومة الفيدرالية في حالة إغلاق، إذ يحاول المستثمرون تقييم مدة توقف التمويل وتأثيره المحتمل على الاقتصاد.


وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وكذلك مؤشر ناسداك المركب، فيما قلص مؤشر داو جونز الصناعي خسائره المبكرة ليدخل المنطقة الإيجابية قبل أن يتراجع مجدداً، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. ويأتي ذلك بعد شهر قوي ارتفع فيه ستاندرد آند بورز بأكثر من 3.5%.


الإغلاق حدث بعد فشل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في تمرير قانون إنفاق مؤقت، بينما يسعى الديمقراطيون لربط القانون بتمديد إعفاءات ضريبية للرعاية الصحية.


ورغم أن الأسواق اعتادت تجاوز الإغلاقات السابقة، إلا أن الوضع الحالي يبدو أكثر خطورة بسبب تباطؤ سوق العمل ومخاطر التضخم وارتفاع تقييمات الأسهم. وقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتأثرون بالإجازات القسرية.


خوف من الإغلاق

ويخشى المستثمرون أن يؤدي إطالة الإغلاق إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر، بما في ذلك تقرير الوظائف. بيانات خاصة أظهرت بالفعل انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي.


أسهم البنوك الكبرى مثل سيتي جروب وويلز فارجو تراجعت بأكثر من 1%، كما انخفضت أسهم التكنولوجيا الرائدة. ويرى خبراء أن غياب أي تقدم لحل الأزمة يزيد قلق المستثمرين.
 

