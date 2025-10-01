تراجع أسعار الذهب في مصر بالختام

تراجعت أسعار الذهب ختام اليوم بقيمة تتراوح من 25 لـ 20 جنيها في الجرام الواحد، وسجل عيار 21 نحو 5195 جنيها مقارنة 5215 بمنتصف التعاملات.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم نحو 5960 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 5442 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 5195 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4453 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3463 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2969 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 41560 جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 184666 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية نحو 3868.20 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:



معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.