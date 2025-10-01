قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر بالختام

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب ختام اليوم بقيمة تتراوح من 25 لـ 20 جنيها في الجرام الواحد، وسجل عيار 21 نحو 5195 جنيها مقارنة 5215 بمنتصف التعاملات.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال ختام  التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم  نحو 5960 جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم  إلى 5442 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم  إلى 5195 جنيهًا للشراء .
 

 سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4453 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم  نحو 3463   جنيهًا للشراء.  

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم  نحو 2969 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب  اليوم الأربعاء
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم  الأربعاء  نحو 41560  جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر  اليوم الأربعاء 

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 184666  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية نحو 3868.20 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:


معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 


أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

السعداوي: الرئيس السيسي أضاف ضمانات غير مسبوقة للمواطن بقانون الإجراءات الجنائية

السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،

السفير محمد حجازي: دبلوماسية القمة تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والإقليمية

أية شقيقة المطرب مسلم

شقيقة مسلم تفاجئ الجميع بأسباب طلاق شقيقها من يارا تامر

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد