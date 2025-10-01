سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 5960 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 5463 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5215 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4470 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3477 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 1-10-2025:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2980 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1-10-2025:

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41720 جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025:

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 185377 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الأربعاء

سجلت سعر الأوقية 3868.20 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:



معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.