الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
اقتصاد

سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 24  اليوم الأربعاء 1-10-2025:
وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 5960 جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الأربعاء 1-10-2025:
وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 5463 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 21  اليوم الأربعاء 1-10-2025:
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  إلى 5215 جنيهًا للشراء .
 

 سعر الذهب عيار 18  اليوم الأربعاء 1-10-2025:
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 4470 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 1-10-2025:
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3477   جنيهًا للشراء.  

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 1-10-2025:
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم  نحو 2980 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب  اليوم الأربعاء 1-10-2025:
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41720  جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر   اليوم الأربعاء 1-10-2025:

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 185377 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الأربعاء 
سجلت سعر الأوقية 3868.20 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:


معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 


أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر آوقية الذهب الذهب

