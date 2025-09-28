قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

أسعار الذهب اليوم في مصر .. من أكثر ما يهم الجميع مؤخراً بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز سعر عيار21 الخمسة ألاف جنيهاً، وبدأ الكثير متابعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي وهي ما بين الصعود والانخفاض البسيط، خاصة وأنه أصبح الاستثمار الآمن للجميع بعد استمرار ارتفاع الأسعار.

نستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28 سبتمبر خلال التعاملات المسائية وفقاً لشعبة الذهب. 

سعر عيار 24 اليوم 

 

سجل عيار 24 : 5805 جنيهات، وتضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر - جلوبال ايكونومى
اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21 اليوم


أما عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وشراءً، فوصل سعره اليوم 5080 جنيهًا، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر عيار 18 اليوم 


وسل سعر عيار 18: 4354 جنيهًا ، وهو أيضاً يلاقي استقبال كبير على شرائه، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 للبيع والشراء.. آخر تحديث - الوطن
اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم


أما سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21، فقد وصل 40,640 جنيهًا، وذلك دون مصنعية وضريبة .

ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار وحفظ المال، ولاقى اقبال كبير على الشراء منذ بداية ارتفاع أسعار الذهب خلال العامين الماضيين . 

سعر كيلو الذهب عيار 24 

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

الاستثمار في الذهب

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم اسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وزير الخارجية السوري يستبعد تطبيع بلاده مع إسرائيل

نتنياهو

هيئة البث الإسرائيلية: نزع سلاح حماس وعودة الأسرى شرط لأي اتفاق

نتنياهو

خطة ترامب في مهب الريح.. نتنياهو يخشى من فرض شروط مبادرة واشنطن عليه

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد