أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

أسعار الذهب اليوم في مصر .. من أكثر ما يهم الجميع مؤخراً بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز سعر عيار21 الخمسة ألاف جنيهاً، وبدأ الكثير متابعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي وهي ما بين الصعود والانخفاض البسيط، خاصة وأنه أصبح الاستثمار الآمن للجميع بعد استمرار ارتفاع الأسعار.

نستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28 سبتمبر خلال التعاملات المسائية وفقاً لشعبة الذهب.

سعر عيار 24 اليوم

سجل عيار 24 : 5805 جنيهات، وتضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21 اليوم



أما عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وشراءً، فوصل سعره اليوم 5080 جنيهًا، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر عيار 18 اليوم



وسل سعر عيار 18: 4354 جنيهًا ، وهو أيضاً يلاقي استقبال كبير على شرائه، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم



أما سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21، فقد وصل 40,640 جنيهًا، وذلك دون مصنعية وضريبة .

ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار وحفظ المال، ولاقى اقبال كبير على الشراء منذ بداية ارتفاع أسعار الذهب خلال العامين الماضيين .

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

الاستثمار في الذهب

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.