5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 تراجعا طفيفا في السوق، وسط تذبذب في مستويات الطلب في محلات الصافة، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا في بورصة وول ستريت خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة ترقب يشهدها السوق مع تغيرات مستمرة في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، تراجعًا بنحو 25 جنيهًا صباح اليوم من أعلى سعر ليصل إلى 5075 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر 5100 جنيه ، كما خسر الجنيه الذهب نحو 200 جنيه ليهبط إلى مستوى 40600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند احتساب المصنعية تبدأ عادة من 100 جنيه للجرام وقد تصل إلى 250 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مختلف الأعيرة تراجعًا على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة والأغلى سعرًا ، ليبلغ 5800 جنيه للجرام، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا بقيمة 25 جنيهًا مسجلًا 5075 جنيهًا للجرام، ليواصل تراجعه منذ تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في جميع المحافظات ليسجل 4350 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر مبيعًا في بعض المناطق خاصة في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

واصل الجنيه الذهب خسائره ليصل سعره إلى نحو 40600 جنيه، بعد أن فقد 200 جنيه دفعة واحدة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أبرز الأشكال الاستثمارية التي يقبل عليها الكثيرون.

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.