قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة
تعرف على أسعار الذهب الآن في مصر
القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
الحرب في غزة تدفع ثلث زوجات جنود الاحتياط إلى التفكير في الطلاق
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 تراجعا طفيفا في السوق، وسط تذبذب في مستويات الطلب في محلات الصافة، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا في بورصة وول ستريت خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة ترقب يشهدها السوق مع تغيرات مستمرة في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، تراجعًا بنحو 25 جنيهًا صباح اليوم من أعلى سعر ليصل إلى 5075 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر 5100 جنيه ، كما خسر الجنيه الذهب نحو 200 جنيه ليهبط إلى مستوى 40600 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية 

وعند احتساب المصنعية تبدأ عادة من 100 جنيه للجرام وقد تصل إلى 250 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مختلف الأعيرة تراجعًا على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة والأغلى سعرًا ، ليبلغ 5800 جنيه للجرام، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا بقيمة 25 جنيهًا مسجلًا 5075 جنيهًا للجرام، ليواصل تراجعه منذ تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في جميع المحافظات ليسجل 4350 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر مبيعًا في بعض المناطق خاصة في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب 

واصل الجنيه الذهب خسائره ليصل سعره إلى نحو 40600 جنيه، بعد أن فقد 200 جنيه دفعة واحدة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أبرز الأشكال الاستثمارية التي يقبل عليها الكثيرون.

سعر كيلو الذهب عيار 24 

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 28-9-2025

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

عرض بلجيكي لضم مدرب الزمالك قبل مباراة الأهلى.. هل يرحل يانيك فيريرا؟

كأس العالم للشباب

مواهب عربية تخطف الأضواء في مونديال الشباب.. من هم؟

سيبرايل ماكريكيس

ظهير أيمن جديد على رادار الأهلي.. من هو سيبرايل ماكريكيس؟

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد