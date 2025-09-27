سعر جرام الذهب اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 بكام؟

ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 دون إضافة المصنعية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

عيار 24: سجل سعر البيع 5823 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5794 جنيهًا.

عيار 22: سجل سعر البيع 5338 جنيهًا، وسعر الشراء 5311 جنيهًا.

عيار 21: بلغ سعر البيع 5095 جنيهًا، مقابل 5070 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4367 جنيهًا، وسعر الشراء 4346 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعر البيع 3397 جنيهًا، والشراء 3380 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 2911 جنيهًا، وسعر الشراء 2897 جنيهًا.

كما سجلت الأونصة الذهبية 181111 جنيهًا للبيع و180223 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40760 جنيهًا للبيع و40560 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3779.05 دولار.