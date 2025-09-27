قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر اليوم السبت 26 سبتمبر 2025  دون إضافة المصنعية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

  • عيار 24: سجل سعر البيع 5823 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5794 جنيهًا.
  • عيار 22: سجل سعر البيع 5338 جنيهًا، وسعر الشراء 5311 جنيهًا.
  • عيار 21: بلغ سعر البيع 5095 جنيهًا، مقابل 5070 جنيهًا للشراء.
  • عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4367 جنيهًا، وسعر الشراء 4346 جنيهًا.
  • عيار 14: سجل سعر البيع 3397 جنيهًا، والشراء 3380 جنيهًا.
  • عيار 12: بلغ سعر البيع 2911 جنيهًا، وسعر الشراء 2897 جنيهًا.

وسجلت الأونصة الذهبية 181111 جنيهًا للبيع و180223 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40760 جنيهًا للبيع و40560 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3779.05 دولار.

أسعار الذهب عيار 24 الجنيه الذهب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

