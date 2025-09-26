سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 26-9-2025

أظهر سعر الذهب في مصر صعودا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 26-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب في الصاغة

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم زيادة قدرها 10 جنيهات منذ مساء أمس الخميس، ليصل مجمل ما صعده نحو 25 جنيه في المتوسط

الذهب يستعيد عافيتته

واستعاد المعدن الأصفر قوته بعد ما يقارب من 3 أيام من التراجع الطفيف ليصبح مجمل ما حققه من زيادات خلال أسبوع ما يقارب الـ80 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5035 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5754 جنيه للبيع و 5782 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5035 جنيه للبيع و 5060 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4315 جنيه للبيع و 43377 جنيه للشراء

سعر عيار 14اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3326 جنيه للبيع و 3373 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.28 ألف جنيه للبيع و 40.48 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3754 دولار للبيع و 3755 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

و ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل مستوى 3752 دولارًا.

وخلال الأربعاء الماضي تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 29 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3765 دولارًا، واختتمت عند 3736 دولارًا.