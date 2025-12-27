غدًا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «الإعدادية بنين» بمدينة بيلا، غداً الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة الإعدادية بنين- منطقة الثانوي - شارع النيل».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.