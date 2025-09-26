سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار وحفظ القيمة محليا وعالميا، وسط أجواء اقتصادية عالمية تتسم بعدم الاستقرار، ما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: بيع 5783 جنيه – شراء 5760 جنيه.

عيار 22: بيع 5301 جنيه – شراء 5280 جنيه.

عيار 21: بيع 5060 جنيه – شراء 5040 جنيه.

عيار 18: بيع 4337 جنيه – شراء 4320 جنيه.

عيار 14: بيع 3373 جنيه – شراء 3360 جنيه.

عيار 12: بيع 2891 جنيه – شراء 2880 جنيه.

الأونصة: بيع 179867 جنيه – شراء 179156 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 40480 جنيه – شراء 40320 جنيه.

الأونصة بالدولار: 3742.90 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا في مصر



عيار 21 يتصدر قائمة المبيعات نظرا لارتباطه بالزواج والخطوبة.

عيار 24 يعد الأعلى نقاء والأغلى سعرا.

عيار 18 يلقى رواجا بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.

الأعيرة 14 و12 تستخدم غالبا في المشغولات خفيفة الوزن.

السبائك والجنيهات الذهبية تبقى الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن ادخار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتحرك الأسعار محليا تبعا لـ:

سعر الأونصة في البورصات العالمية.

تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه العوامل ينعكس بشكل مباشر على السوق المصرية.

المصنعية ورسوم الدمغة

إلى جانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها بحسب العيار والتصميم، إضافة إلى رسوم دمغة ثابتة، مع الإشارة إلى أن المصنعية غير قابلة للاسترداد عند إعادة البيع.

سعر الذهب

الذهب بين الزينة والادخار

لا يقتصر الذهب على كونه حليا للزينة، بل يمثل أيضا أداة ادخار واستثمار آمن، خاصة في عياري 21 و24 اللذين يحافظان على قيمتهما لفترات طويلة.

ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يظل الذهب الخيار الأول للمصريين لتأمين مدخراتهم وحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.