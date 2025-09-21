سعر الذهب اليوم 21-9-2025

سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-9-2025، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يثبت

وحقق سعر المعدن الأصفر ثباتا على مختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، من دون تغيير .

صعود الذهب

مع إغلاق تداولات أمس السبت، شهد سعر جرام الذهب، صعودا في محلات الصاغة مساء أمس، بقيمة وصلت لـ 25 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

تذبذب الذهب

وكان سعر الذهب قد تعرض للإهتزاز على مدار اليومين الماضين لينخفض بقيمة 30 جنيه في المتوسط قبل يومين، إلا أنه عوض خسائره منذ أمس وحتي اليوم بقيمة وصلت أكثر من 60 جنيه علي الأقل

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 4940 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو5445 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3687 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، يأتي هذا الاستقرار بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.2%، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار نهج التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أداء محلي مستقر وأسعار عالمية صاعدة

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية سجلت استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4960 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 42 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، بعدما لامست أعلى مستوى لها عند 3707 دولارات في 17 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب بالأمس الجمعة ارتفعت بمقدار 50 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4910 جنيهات واختتمها عند 4960 جنيهًا

أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 38 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3647 دولارًا وأغلقت عند 3685 دولارًا.