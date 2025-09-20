قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر

جنيه ذهب
جنيه ذهب
ولاء عبد الكريم

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر
وصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم


بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء
 

سعر عيار 18 اليوم


بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم
سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

مصر مركز إقليمي للذهب


وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات

محلات الصاغة الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب جرام الذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير البترول

جهاز تنظيم سوق الغاز يناقش موضوعات إستراتيجية لدعم التنافسية والصناع

المشاركة

مشاركة عربية ودولية واسعة في معرض ايجي هيلث

تبادل

غرفة بورسعيد: التعاون بين القاهرة والرياض يبحث سبل التكامل الصناعي

بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد