اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم السبت 20-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت الموافق 20-9-2025 داخل محلات الصاغة على مستوي الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وزاد سعر جرام الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم السبت مقدار 25 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

تذبذب الذهب

وكان سعر الذهب قد تعرض للإهتزاز على مدار اليومين الماضين لينخفض بقيمة 30 جنيه في المتوسط قبل يومين، إلا أنه عوض خسائره منذ أمس وحتي اليوم بقيمة وصلت أكثر من 60 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 4940 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو5445 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3687 دولار للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، يأتي هذا الاستقرار بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.2%، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار نهج التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

أداء محلي مستقر وأسعار عالمية صاعدة

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية سجلت استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4960 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 42 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، بعدما لامست أعلى مستوى لها عند 3707 دولارات في 17 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب بالأمس الجمعة ارتفعت بمقدار 50 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4910 جنيهات واختتمها عند 4960 جنيهًا.

 أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 38 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3647 دولارًا وأغلقت عند 3685 دولارًا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

لقاء وزير الدفاع
قافلة طبية
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
دايهاتسو ميرا موديل 1999
