عاجل
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
برلمان

بعد ارتفاع أسعاره الفترة الأخيرة..برلماني: الاستثمار في الذهب الأفضل خلال عام 2025

الذهب
الذهب
معتز الخصوصي

مع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ، طرح “صدى البلد” تساؤل حول أفضل وسائل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الاستثمار من وجهة نظري في الذهب خلال عام 2025 ، سيكون أفضل من الاستثمار في العقار ، وذلك بسبب أن الذهب يعتبر أكثر أمان لأنه ملاذ آمن ولن يتغير ، على عكس الاستثمار في العقارات والذي سيتأثر بمعدلات التضخم.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مع زيادة معدلات التضخم و انخفاض قيمة الجنيه ، فإن الاستثمار في العقارات لن تكون فيه هذه زيادات مثل السنوات السابقة ، ولكن الاستثمار سيكون بشكل ثابت في العقار.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الاستثمار في الذهب جيد ، ولكنه ليس متقافز ، وبالتالي فإن الاستثمار في كلا من العقار والذهب لن يكون بنفس الزيادة في السنوات السابقة.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين بالسوق للمؤثرات العالمية على حركة المعدن النفيس، وخاصة سعر الأوقية في البورصات الدولية وسعر صرف الدولار محليًا.

أسعار الذهب اليوم التالى :

عيار 24: 5669 جنيهًا للبيع – 5646 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4960 جنيهًا للبيع – 4940 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4252 جنيهًا للبيع – 4234 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 39,680 جنيهًا للشراء – 39,520 جنيهًا للبيع.


السعر العالمي للأوقية:

الأوقية: 3685 دولارًا تقريبًا.


ويرى خبراء سوق الذهب أن الأسعار المحلية تعكس مزيجًا من العوامل الخارجية والداخلية، حيث تلعب أسعار الدولار دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلكين. كما أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أعاد للذهب جاذبيته كملاذ آمن، وهو ما يفسر التماسك النسبي للأسعار رغم التذبذب في الأسواق العالمية.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن الفارق بين سعر البيع والشراء يظل عنصرًا مهمًا يجب على المستهلكين الانتباه له، إذ يعكس تكلفة التداول الحقيقية داخل محال الصاغة. وتوقع البعض أن تشهد الأسعار تحركات محدودة خلال الساعات المقبلة مع استمرار حالة الترقب العالمي لقرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على اتجاهات الذهب.

الاستثمار الذهب العقارات معدلات التضخم البورصات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد