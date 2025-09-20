بعد ارتفاع أسعاره الفترة الأخيرة..برلماني: الاستثمار في الذهب الأفضل خلال عام 2025

مع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ، طرح “صدى البلد” تساؤل حول أفضل وسائل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الاستثمار من وجهة نظري في الذهب خلال عام 2025 ، سيكون أفضل من الاستثمار في العقار ، وذلك بسبب أن الذهب يعتبر أكثر أمان لأنه ملاذ آمن ولن يتغير ، على عكس الاستثمار في العقارات والذي سيتأثر بمعدلات التضخم.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مع زيادة معدلات التضخم و انخفاض قيمة الجنيه ، فإن الاستثمار في العقارات لن تكون فيه هذه زيادات مثل السنوات السابقة ، ولكن الاستثمار سيكون بشكل ثابت في العقار.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الاستثمار في الذهب جيد ، ولكنه ليس متقافز ، وبالتالي فإن الاستثمار في كلا من العقار والذهب لن يكون بنفس الزيادة في السنوات السابقة.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين بالسوق للمؤثرات العالمية على حركة المعدن النفيس، وخاصة سعر الأوقية في البورصات الدولية وسعر صرف الدولار محليًا.

أسعار الذهب اليوم التالى :

عيار 24: 5669 جنيهًا للبيع – 5646 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4960 جنيهًا للبيع – 4940 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4252 جنيهًا للبيع – 4234 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 39,680 جنيهًا للشراء – 39,520 جنيهًا للبيع.



السعر العالمي للأوقية:

الأوقية: 3685 دولارًا تقريبًا.



ويرى خبراء سوق الذهب أن الأسعار المحلية تعكس مزيجًا من العوامل الخارجية والداخلية، حيث تلعب أسعار الدولار دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلكين. كما أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أعاد للذهب جاذبيته كملاذ آمن، وهو ما يفسر التماسك النسبي للأسعار رغم التذبذب في الأسواق العالمية.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن الفارق بين سعر البيع والشراء يظل عنصرًا مهمًا يجب على المستهلكين الانتباه له، إذ يعكس تكلفة التداول الحقيقية داخل محال الصاغة. وتوقع البعض أن تشهد الأسعار تحركات محدودة خلال الساعات المقبلة مع استمرار حالة الترقب العالمي لقرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على اتجاهات الذهب.