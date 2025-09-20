«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، خلال تغطيته الاقتصادية صباح اليوم، السبت، أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18: 4217 جنيهًا

عيار 21: 4920 جنيهًا

عيار 24: 5622 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب (عيار 21 - وزن 8 جرامات): 39,360 جنيهًا

استقرار رغم التغيرات العالمية

وأشار البرنامج إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعوامل محلية ودولية، أبرزها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وحركة الأسعار العالمية للأوقية، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلية.

وأكد خبراء أن الأسعار الحالية تُعد مستقرة نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بتحركات جديدة مع بداية الأسبوع القادم.