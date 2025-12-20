قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
بتهمة التعدي على أطباء في مستشفى بالدقي.. المخرجة جميلة ويفي تواجه هذه العقوبة

المخرجة السينمائية جميلة ويفي
المخرجة السينمائية جميلة ويفي
معتز الخصوصي

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة، فحص بلاغ تقدم به مستشفى شهير بمنطقة الدقي ضد المخرجة السينمائية جميلة ويفي، اتهمها فيه بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على عدد من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بالسب والشتم.

النيابة تحقق في واقعة تعرض والدة المخرجة للإهمال الطبي:

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا من إدارة المستشفى، تضمن اتهام المخرجة بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، زعمت خلاله تعرض والدتها الكاتبة الصحفية هناء عطية، المحجوزة بقسم العناية المركزة، لإهمال طبي وسوء معاملة، وتركها دون رعاية، ما تسبب – بحسب ادعائها – في تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمضاعفات أخرى.

مرض والدة المخرجة جميلة ويفي

وأفاد البلاغ بأن والدة المخرجة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن المخرجة قامت بتصوير فيديو من داخل المستشفى ونشره، متضمنًا عبارات اعتبرتها الإدارة مسيئة وتشهيرية، من شأنها الإضرار بسمعة المستشفى والعاملين بها.

كما اتهمت إدارة المستشفى المخرجة بالتعدي لفظيًا على عدد من الأطباء وأفراد هيئة التمريض داخل قسم العناية المركزة، أثناء زيارتها لوالدتها، وقيامها بتوجيه السباب والشتائم لهم، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القسم.

وكلفت جهات التحقيق المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المتداول، وسماع أقوال الأطراف كافة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة، وبيان مدى توافر شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق للفصل في البلاغ.

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

الأجهزة الأمنية جميلة ويفي التشهير السب الشتم

