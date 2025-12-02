القبض على سائق تعدى على فتاة بالسب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "فان" لعدم التزامه بخط السير بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضررها من قائد سيارة "فان" لحدوث مشادة كلامية بينهما لتغييره خط سيره وحال معاتبتها له تعدى خلالها عليها بالسب وقام بإنزالها من السيارة .

أمكن تحديد وضبط السيارة"سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

