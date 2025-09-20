قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 20-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يتراجع

وفقد جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في أول تعاملات مساء اليوم في المتوسط وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

وكان سعر الذهب قد تراجع مقدار 35 جنيه على الأقل ليصل معدل تراجع الجرام في يومين حوالي 40 جنيه .

تحركات الذهب

وخلال الأسبوع الماضي صعد سعر جرام الذهب مقدار 280 جنيه في المتوسط بعد خسائر استمرت على مدار الاسابيع الماضية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

مصر مركز إقليمي للذهب

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات.

سعر الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحات له أن مصر من الممكن أن تكون مركز إقليمي لصناعة الذهب، لافتا إلى أن شعبة الصناعة حققت العديد من النتائج بشأن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

تصدير السبائك وخام الذهب

وأوضح أن التصدير كاملا كان مقتصر على تصدير السبائك وخام الذهب، ومصر اليوم أصبحت تصدر مشغولات بكميات كبيرة، لافتا إلى وجود تصدير ذهب المناجم الذي يتم استخراجه من التعدين الداخلي.

وأكد على أن الدولة المصرية من الممكن أن تكون مركزاً إقليميا لصناعة الذهب، وأن الذهب الذي يتم استخراجه من أفريقيا من الممكن أن تكون مصر مركزا له وتصديره.

سعر الذهب الذهب جرام الذهب سعر عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

أحمد الشرع

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

كتاب جديد يفتح النار على الوسط الثقافي العربي: "معادلات مختلة" لعبد الوهاب داود.. مراجعة جذرية للمسكوت عنه

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

بالصور

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد