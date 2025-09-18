قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
حماس: الفيتو الأمريكي تواطؤ سافر وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهد سعر الذهب في محلات الصاغة استقرارًا في نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-9-2025.

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا من دون تغيير بعد أكثر من 3 ساعات على بدء التداولات المسائية خلال اليوم الخميس.

سعر الذهب

تذبذب منتصف اليوم

ومع انتصاف تداولات الذهب في محلات الصاغة، تعرض سعر الجرام إلى تراجع بقيمة 30 جنيها في المتوسط بعد صعود قيمته 75 جنيها من بداية تعاملات المساء.

وتحرك الذهب على أساس أسبوعي بمقدار قيمته 250 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 4885 جنيها للبيع و4910 جنيهات للشراء.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5582 جنيها للبيع و4511 جنيها للشراء.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4187 جنيها للبيع و4208 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3256 جنيها للبيع و3273 جنيها للشراء.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3642 دولارا للبيع و3642 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.08 ألف جنيه للبيع و39.28 ألف جنيه للشراء.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

