سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهد سعر الذهب في محلات الصاغة استقرارًا في نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-9-2025.

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا من دون تغيير بعد أكثر من 3 ساعات على بدء التداولات المسائية خلال اليوم الخميس.

تذبذب منتصف اليوم

ومع انتصاف تداولات الذهب في محلات الصاغة، تعرض سعر الجرام إلى تراجع بقيمة 30 جنيها في المتوسط بعد صعود قيمته 75 جنيها من بداية تعاملات المساء.

وتحرك الذهب على أساس أسبوعي بمقدار قيمته 250 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 4885 جنيها للبيع و4910 جنيهات للشراء.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5582 جنيها للبيع و4511 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4187 جنيها للبيع و4208 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3256 جنيها للبيع و3273 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3642 دولارا للبيع و3642 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.08 ألف جنيه للبيع و39.28 ألف جنيه للشراء.