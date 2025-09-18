قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-9-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب يتراجع

الذهب يتراجع وفقد سعر جرام الذهب نحو 30 جنيه علي الأقل من قيمته منذ بدء تداولات المساء وحتي كتابة هذا التقرير، بعد صعوده بقيمة 75 جنيه في الجرام منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يتحرك

وشهد سعر جرام الذهب تحركا طفيفا قبل تمام الخامسة من مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4885 جنيها للبيع و 4910 جنيهات للشراء

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5582 جنيها للبيع و 5611 جنيها للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4187 جنيها للبيع و 4208 جنيهات للشراء

تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 وعيار 21

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3256 جنيها للبيع و 3273 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.08 ألف جنيه للبيع و 39.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3635 دولارا للبيع و 3635 دولارا للشراء.

تعليقات المحللين

وأكد محمود شكري، محلل أسواق المال، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، قبل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، يعد تراجعًا مؤقتًا وليس بداية لاتجاه هابط طويل المدى.

سعر الذهب

وأوضح شكري في تصريحات له، أن الذهب ارتفع بقوة خلال الأسابيع الماضية، مسجلاً صعودًا تجاوز 400 دولار للأونصة خلال 40 يومًا فقط، وهو ما اعتبره ارتفاعًا استثنائيًا لم يشهده السوق منذ أربع سنوات.

وقال:"عادةً ما تتبع موجات الارتفاع الكبيرة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين، وهو ما نراه حاليًا. لا أعتقد أن هناك أسبابًا جوهرية لانخفاض الذهب، بل هي مرحلة تهدئة بعد صعود قوي."

سعر الذهب

وأضاف أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل الأوضاع العالمية الحالية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، لكن مع ضرورة الحذر وإدارة المخاطر.

سعر سبيكة الذهب

وتابع شكري:"الذهب سيبقى استثمارًا استراتيجيًا يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات. ورغم هذه التراجعات المحدودة، فإن الاتجاه العام للمعدن الأصفر يظل صاعدًا طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق."

وأكد على أن المستثمرين الذين يعتبرون الذهب وعاءً آمنًا للاستثمار يمكنهم استغلال التراجعات الحالية لبناء مراكز جديدة، مع وضع خطط واضحة لإدارة محافظهم المالية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم

