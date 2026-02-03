البدائل محدودة.. إبراهيم صلاح يكشف خطة الزمالك بعد رحيل دونجا

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، في تصريحات عبر برنامج هاتريك على قناة أون سبورت 2، أن رحيل اللاعب دونجا إلى الدوري السعودي جاء في إطار قرار إداري وفني للنادي، مشيرًا إلى أن الفرصة الاحترافية للاعب صاحب الـ30 عامًا لا تأتي كثيرًا.

وقال صلاح: "أنا مبحاولش أتدخل في الأمور خارج الفنيات، لكن مجلس الإدارة أو إدارة الكرة في الزمالك يرون أن العرض كان مناسبًا لدونجا، والفريق يحترم مصلحته في النهاية".

وعن تأثير رحيل دونجا على الجانب الفني، أضاف المدرب العام: "أكيد هنفتقد دونجا، هو لاعب كبير ويمتلك خبرة كبيرة، ونعمل على تقييم البدائل المتاحة خلال الفترة المقبلة".

وفيما يخص مركز الارتكاز (6)، أوضح صلاح أن الخيارات الحالية محدودة، قائلاً: "حاليًا مفيش حد ثابت في مركز 6، بنستعين بمحمد إسماعيل، سيد أسامة، ووائل الفرنسي من لاعبي الشباب، ونتوقع عودة ربيع قريبا، بجانب محمود جهاد ومحمد شحاتة، وبالتالي نقدر نشوف الأنسب حسب المتاح".

وعن أداء محمد إسماعيل في هذا المركز، أشار صلاح: "محمد بيقوم بالمهام المطلوبة منه في حدود قدراته، يعمل في الارتكاز وأحيانًا كظهير أيمن، ونشكره على جهوده، رغم أن هذا ليس مركزه الرئيسي".