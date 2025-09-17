قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تفاصيل قافلة المساعدات الإنسانية الـ 39 من مصر | فيديو
شروط جديدة للتعيين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد | تفاصيل
هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط
اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم
وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرية وتوابعها بكفر الشيخ
الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات
إجراء عاجل لتوحيد أدوات تقييم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية
ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي
ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب يوم الأربعاء 17-9-2025 في مصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، وكذلك صعدت سعر أوقية الذهب بقيمة 3 دولار.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاءنحو 5640  جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 5170 جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء إلى 4935 جنيهًا للشراء .
 

سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 4230  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو  3290  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأربعاء نحو 2820 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 39480  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 175424 جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3690.03 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
أسعار النفط عالميا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ترشيحاتنا

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

رانيا فريد شوقي

ذكريات مبهجة.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الراحل فؤاد المهندس بكلمات مؤثرة

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

بالصور

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر

وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد