اقتصاد

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الثلاثاء نحو 5646  جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء إلى 5175 جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الثلاثاء إلى 4940 جنيهًا للشراء .
 

سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 4234  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو  3293  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الثلاثاء نحو 2823 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم 
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 39520  جنيهًا مرتفعا 40 جنيها.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 175601 جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3687.33 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
أسعار النفط عالميا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

