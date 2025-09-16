قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شعبة الذهب: الأونصة تسجل 3,700 دولار للمرة الأولى وعيار 21 في أعلى مستوى منذ أبريل

ايهاب واصف
ايهاب واصف
ولاء عبد الكريم

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.


وقال في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن المعدن النفيس حقق مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما انعكس بقوة على السوق المحلي الذي شهد بدوره قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعًا بمطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن التوقعات شبه المؤكدة حاليًا تتجه لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات ضعيفة لخفضها 50 نقطة أساس، لكن ضغوط ترامب قد تزيد من احتمالات تيسير السياسة النقدية بشكل أوسع.

وأكد واصف، أن أنظار المستثمرين ستتجه إلى تصريحات جيروم باول عقب الاجتماع، وإلى خريطة توقعات الفيدرالي للفائدة والنمو والتضخم والبطالة، موضحًا أنه في حال أظهر البنك انفتاحًا لمزيد من الخفض خلال العام الجاري والمقبل، فإن الذهب مرشح لمواصلة الصعود لمستويات تاريخية جديدة، أما إذا تبنى باول لهجة متحفظة فقد يدخل المعدن الأصفر في حركة تصحيحية طبيعية بعد موجة الصعود الأخيرة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت ارتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل 14.9 طن خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل الماضي.

السوق المصري


وعلى الصعيد المحلي، قال رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر وسعت مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بالارتفاعات التاريخية عالمياً، في ظل استقرار نسبي لحركة سعر الصرف، الأمر الذي جعل التسعير المحلي يعتمد بشكل أكبر على السعر العالمي.

وأضاف أن عيار 21 – الأكثر تداولاً – افتتح تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 4,960 جنيهاً للجرام، ليتداول حالياً عند 4,965 جنيهاً للجرام، بعدما صعد أمس بنحو 45 جنيهاً ليغلق عند 4,945 جنيهاً مقابل افتتاح الجلسة عند 4,900 جنيه للجرام.


وأكد أن اختراق الذهب المحلي لمستوى 4,900 جنيه أكسبه زخماً قوياً دفعه لتجاوز مستهدف 4,950 جنيهاً، بل وتخطيه مع بداية تداولات اليوم ويستهدف الذهب حالياً 5 آلاف جنيه.

السعر العالمي التسعير الفرصة البديلة

