في احتفالات العيد القومي لمطروح.. مهرجان للفروسية إحياء للتراث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهرجان الذى نظمته لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب جمال الشورى والنائب محمد دخيل والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح ، و عبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من عمد ومشايخ مطروح والإعلاميين وذلك بمنطقة الخروبة مع مشاركة الفرسان والخيول.



بدأ الاحتفال بعرض للخيول والفرسان يتقدمهم الفارس رزق بوعبيد المعبدى وفريق الفرسان من أبناء مطروح الذين اظهروا براعتهم الفائقة فى تدريب الخيول على السباق والعدو ثم قام بعض من الشعراء البادية من أبناء مطروح بإلقاء بعض الابيات الشعرية التى تعبر عن معركة وادي ماجد وتمجد الكفاح والاعمال البطولية التى قام بها أبناء مطروح فى مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1915

وفي كلماتهم عن أبناء مطروح أكد كلا من النائب محمد دخيل والنائب جمال الشورى. والعمدة عبد المنعم اسرافيل مدى اعتزازهم بتاريخ أجدادهم مع شكر لمحافظ مطروح على دعم ورعايته لتراث المحافظة وتعزيز الوعى بهذه المناسبة الوطنية الخالدة في تاريخ مطروح واحيائها لدى الجيل الجديد ،والعمل على مشاركة المزيد من أبناء المحافظة مع وعيهم بما يتم من جهود تنموية بالمحافظة.

بينما قدم عبد الحميد القناشى الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته لجهود لجنة الحفاظ على التراث والتى تكللت بالعديد من الفعاليات ، مع استمرار جهود اللجنة في تجميع وحفظ تراث مطروح الزاخر بالعديد من المقومات.

ودعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى كلمته الحاضرين للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة وادى ماجد تقديرا واعتزازا بهم

، موجها التحية والتقدير لكل أبناء محافظة مطروح فى عيدها القومي مع احياء ذكرى انتصار أجدادهم على قوات الاحتلال الإنجليزي في 15 ديسمبر 1915 والذى سيظل يذكر في سجل التاريخ ويمجد دورهم فى حماية امن واستقرار الوطن فهم دائما حماة البوابة الغربية لجمهورية مصر العربية ولهم من البطولات الأمجاد التى سيظل يذكرها التاريخ لتكون فخرا للأجيال المتعاقبة.



وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتكريم عبد الحميد القناشى رئيس لجنة الحفاظ على التراث ، والفارس رزق بوعبيد ومجموعة الفرسان والشعراء المشاركين في مهرجان الفروسية والتراث أبناء مطروح الذين يحرصون على الحفاظ على تراثهم وفروسيتهم النبيلة من خلال التدريب والشجاعة الدائمة التى تعبر عن أبناء مطروح البواسل.

يذكر ان هذا الاحتفال يقام كل عام فى تخليدا لانتصار أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي فى معركة وادي ماجد عام 1915 تلك المعركة التى كان أبناء القبائل ونجح خلالها ابناء مطروح فى المقاومة وتحقيق انتصار كبيرعلى قوات الاحتلال الإنجليزي وهزيمتهم فى معركة خلدها التاريخ.